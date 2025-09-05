Srpanj nas isprao – i džepove i statistiku
Drastičan pad prodaje u Hrvatskoj, najveći u EU
U srpnju je sezonski prilagođen obujam maloprodaje u eurozoni pao za 0,5 %, a u EU za 0,4 %, pokazuje Eurostat. Hrvatska je zabilježila najveći pad od čak 4 %, usprkos turističnoj sezoni, što se povezuje s visokom inflacijom. Slijede Estonija (-2 %) i Njemačka (-1,5 %). Najveći rast bilježe Litva, Latvija i Nizozemska. Na godišnjoj razini, Hrvatska ima rast od 1,4 %, ali i jednu od najviših inflacija u EU – 4,6 %, odmah iza Estonije (6,2 %). Danica