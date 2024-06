Ni svinja, a ni dinosaur

Evolucijski idealan čovjek imao bi uši šišmiša, drugačiji oblik nogu, tobolac za nošenje mladih te posve drugačiju kralježnicu koja bi lakše nosila težinu. Kriteriji za miss svijeta bi se malo promijenili.

Anatomical oddity – join me on Wednesday evening, @BBCFOUR as I attempt to design the #perfectbody! pic.twitter.com/cAWRFU47eO — Prof Alice Roberts💙 (@theAliceRoberts) June 10, 2018

Razvili smo sposobnost hoda na dvije noge i imamo veći mozak od naših rođaka primata, što je očito vrlo korisno. Međutim, ti su pomaci možda uzrokovali da nam se zdjelice smanje, upravo kad su nam lubanje postale veće. Rezultat je to da ljudi doživljavaju izuzetno bolan porod, dok primati rađaju i onda gotovo odmah prošeću kao da im ništa nije ‘izašlo’ iz tijela. Ako se ne pobrinete za to pravilnim držanjem i redovitim vježbama, kralježnica će izdržati do otprilike 40-e ili 50-e, a nakon toga kreću problemi… priča profesorica evolucije Alice Roberts. 24 sata / IFL Science Ima i kratki video.