Geni, geni kameni

Najnovije istraživanje objavljeno u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences donosi važne potvrde o evoluciji života prije same pojave života kako ga poznajemo. Znanstvenici su stvorili dijelove RNA koji su sposobni precizno se replicirati, što omogućuje evoluciju sličnu onoj koju poznajemo kod živih organizama. Ovo istraživanje podržava hipotezu o svijetu RNA kao preteči života temeljenog na stanicama, DNA i proteinima. Osim toga, nedavno otkriće objavljeno u časopisu Chem pruža objašnjenje o tome kako su se mogle formirati membrane prvih stanica, ključnih za nastanak života. Ovi koraci donose dublje razumijevanje početaka života i mogućnost rekreacije istih u laboratoriju, otvarajući nova vrata istraživanjima evolucije i podrijetla života na Zemlji i možda i drugdje u svemiru. (Index)