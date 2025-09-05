Superjunaci nisu izašli iz mode

Filmski blockbusteri sa superjunacima uglavnom izbjegavaju otvoreno svrstavanje kao konzervativni ili liberalni. Ipak, među fanovima superjunaka popularna je teorija da su filmski svemiri dvaju najvećih sjevernoameričkih izdavača stripova, DC (Detective Comics) i Marvel, ideološki polarizirani, duž istih linija razdora koje obilježavaju eru kulturnih ratova. DC svemir u koji spadaju i Superman i Batman, često se opisuje kao konzervativno-autoritativan. Njegovi superjunaci prikazani su kao ultimativni čuvari poretka.

Oni djeluju kao produžena ruka zakona, iznad naroda i bez odgovornosti. Originalnu priču o Supermanu stvorio je dvojac židovskih imigranata druge generacije, Jerry Siegel i Joe Shuster. Oni su osmislili superjunaka koji brani slabe, kao odgovor na rast moći Hitlera i antisemitizma u Europi. Superman se prvi put pojavio u stripu Action Comics broj 1, objavljenom 1938. godine. Obitelj koja ga posvaja u SAD-u, u izmišljenom gradiću u Kansasu, lažno tvrdi da je on njihov biološki sin, Clark Kent. Tako prikriva činjenicu da je dijete zapravo neregistrirani stranac. DW