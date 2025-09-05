Superjunaci nisu izašli iz mode

Druga sezona 'Mirotvorca' na HBO-u: Gunnov recept za luđačku zabavu i dalje pali - Monitor.hr
Druga sezona ‘Mirotvorca’ na HBO-u: Gunnov recept za luđačku zabavu i dalje pali

Početak nove sezone donosi sve što volimo kod ovog antijunaka – nepredvidiv humor, ludu glazbenu podlogu i dovoljno apsurda da ga ne možemo prestati gledati. Dobro došli natrag u svijet ‘Mirotvorca’ – luđi, prljaviji i, začudo, emotivniji. Velika je novost što se priča ovaj put od početka igra s idejom alternativnih stvarnosti. To otvara prostor za još više apsurdnih obrata i susreta koji mirišu na ‘ovo se ne bi smjelo događati, ali evo, događa se’. Gunn to koristi kao dijete koje je dobilo novu kutiju Lego kockica – slaže i rastavlja prizore, mijenja ton iz sekunde u sekundu, a da se pritom nikad ne pogubi. Zrinka Pavlić za tportal


Čika Spasoje

Ima mana, ali dobrih strana sto: Novi Superman je baš onakav kakvog trebamo

U kratkim crtama, vizualni stil Man of Steel donosi ozbiljnu i epsku interpretaciju Supermana – distanciranog, gotovo božanskog bića. Nasuprot tome, Superman uvodi toplu, živopisnu strip estetiku, prikazujući ga kao bliskijeg, suosjećajnog i optimističnog junaka. Estetika se oslanja na klasične stripovske motive, ali ih oblikuje kroz suvremene vizualne tehnike. Film ne prikazuje kako je Superman nastao, on je već javna figura koja se stavlja u srž već izgrađenog, kompleksnog svijeta te istražuje kako je biti heroj među ljudima, a ne iznad njih. Naš glavni junak propituje kako koristiti moć s odgovornošću, a da pritom ostane vjeran vlastitim vrijednostima. Što znači biti dobar, bilo kao čovjek ili vanzemaljac, u svijetu preplavljenom dezinformacijama i manipulacijom?, pitanje je koje se proteže duž cijeli film. Zanimljivo je i zagrizanje u cancel kulturu i njezinu moć, kao i poplavu hejta na društvenim mrežama. Za koju će se ispostaviti da nije imun ni naš glavni junak… Kažu na Journalu

Nekima laganica, drugima Woke Kent

Superman (2025): Slamka spasa za DC

James Gunn udahnuo je novu snagu u ustajali DC-jev svemir vedrijim i nezahtjevnijim tonom suprostavljenim elementima priče koji rezoniraju sa stvarnim svijetom, a donosi i neočekivanu raspravu o tome što je zapravo ‘punk’ u današnjem svijetu. Odustaje i od tzv. “origin” narativa, točno pretpostavljajući da ne trebamo još jednom prolaziti kroz opće poznata mjesta Kal-Elove biografije i baca nas u trenutak u vremenu u kojemu je priča već ustoličena. Clark Kent (David Corenswet) već radi kao novinar i već hoda s Lois Lane (Rachel Brosnahan) koja već zna da je on najpoznatiji superjunak na svijetu. Cijeli ton priče tako je potpuno otkačen, veseo i corny, naslanjajući se na izvoeni eskapistički duh stripova umjesto na psihološko profiliranje likova u spandeksu. Ivan Laić za Ravno do dna, film komentiraju i na Forumu.

Od borbe protiv Hitlera do suradnje s Pentagonom: kako je Kal-El postao Kal-Establishment

Superman je u osnovi “neregistrirani stranac” na strani slabijih, ali samo u Americi… po novome spašava cijeli svijet

Filmski blockbusteri sa superjunacima uglavnom izbjegavaju otvoreno svrstavanje kao konzervativni ili liberalni. Ipak, među fanovima superjunaka popularna je teorija da su filmski svemiri dvaju najvećih sjevernoameričkih izdavača stripova, DC (Detective Comics) i Marvel, ideološki polarizirani, duž istih linija razdora koje obilježavaju eru kulturnih ratova. DC svemir u koji spadaju i Superman i Batman, često se opisuje kao konzervativno-autoritativan. Njegovi superjunaci prikazani su kao ultimativni čuvari poretka.

Oni djeluju kao produžena ruka zakona, iznad naroda i bez odgovornosti. Originalnu priču o Supermanu stvorio je dvojac židovskih imigranata druge generacije, Jerry Siegel i Joe Shuster. Oni su osmislili superjunaka koji brani slabe, kao odgovor na rast moći Hitlera i antisemitizma u Europi. Superman se prvi put pojavio u stripu Action Comics broj 1, objavljenom 1938. godine. Obitelj koja ga posvaja u SAD-u, u izmišljenom gradiću u Kansasu, lažno tvrdi da je on njihov biološki sin, Clark Kent. Tako prikriva činjenicu da je dijete zapravo neregistrirani stranac. DW

Opaka ekipa s karakternom manom

Creature Commandos: Nova DC-eva animirana serija za odrasle sa superherojima

Serija prati naslovni tim koji se sastoji od raznolikih čudovišta, jednog robota i čovjeka koji dobivaju zadatak zaštititi princezu fiktivne zemlje Pokolistana od vještice Circe. Kroz sedam epizoda prožimaju se scene iz prošlosti glavnih likova kako bismo više saznali o njima. Tim se sastoji od Ricka Flaga, dokazanog američkog vojnika koji je vođa tima i jedini čovjek u njemu; Bride koja je Frankensteinova nevjesta, snažna i spremna za borbu; G.I. Robota, jedinog robota u jedinici stvoren u Drugom svjetskom ratu za lakšu borbu protiv nacista. Tu su također Weasel, čudna snažna lasica čije je podrijetlo i dalje nepoznato, Doctor Phosphorus čije je tijelo od radioaktivnog materijala i Nine Mazursky, vodeno stvorenje kod koje se posebno ističe kulturna i dobra narav.Fanomanija

Pokraj glavne radnje, serijal se bavi međusobnim odnosima likova, a ne nedostaje ni crnog te pomalo morbidnog humora uz pokoji komentar na aktualnu društvenu zbilju, sugerirajući kako je rađena za odrasle. To je sve dio novog projekta DC-a koji je još prije nekoliko godina odlučio malo mijenjati stvari kako bi parirali Marvelu. Može se gledati i kao uvertira za idućeg Supermana koji izlazi za par mjeseci, i to istog redatelja – Jamesa Gunna.