Superjunaci nisu izašli iz mode
Druga sezona ‘Mirotvorca’ na HBO-u: Gunnov recept za luđačku zabavu i dalje pali
Početak nove sezone donosi sve što volimo kod ovog antijunaka – nepredvidiv humor, ludu glazbenu podlogu i dovoljno apsurda da ga ne možemo prestati gledati. Dobro došli natrag u svijet ‘Mirotvorca’ – luđi, prljaviji i, začudo, emotivniji. Velika je novost što se priča ovaj put od početka igra s idejom alternativnih stvarnosti. To otvara prostor za još više apsurdnih obrata i susreta koji mirišu na ‘ovo se ne bi smjelo događati, ali evo, događa se’. Gunn to koristi kao dijete koje je dobilo novu kutiju Lego kockica – slaže i rastavlja prizore, mijenja ton iz sekunde u sekundu, a da se pritom nikad ne pogubi. Zrinka Pavlić za tportal