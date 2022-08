Hajdemo - u planine!

Ljeto čovjeku stvara pritisak. Na primjer – moraš ljetovati. Ne moraš, ali bilo bi lijepo i normalno i u skladu s boljim običajima da odeš na more na tjedan-dva ili tri. Problem je što ima ljudi, i ne tako malo, koji do ljeta, klasičnog ljetovanja i bivanja na moru ne drže previše. Možda ih ne poznajete, ali ima ih. Dok neki čekaju da zasuču rukave i okreče stan, drugi se posvećuju svojim hobijima. Dakako, i oni koji ne vole ljeto i ljetovanje mogu negdje otputovati. Na primjer u Dubravu ili do Čakovca. Tek toliko da se na par dana maknete iz Zagreba. Ljeto je i dobro vrijeme za reprize: ponovno gledanje filmova i serija ili čitanje odličnih stvari bolje je nego gledanje i čitanje novih stvari koje će se pokazati kao loše ili prosječne. Booksa