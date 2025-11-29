Društvena očekivanja koja žene sve češće odbacuju - Monitor.hr
Danas (13:00)

Možemo li samo… pustiti ljude da budu ljudi?

Društvena očekivanja koja žene sve češće odbacuju

Korisnice na Redditu otkrivaju čega su se prestale brinuti unatoč društvenim očekivanjima: od sijede kose, starenja i strija do brige što muškarci misle o njihovu izgledu. Odbacuju pritiske oko braka, djece, uklanjanja dlačica, nošenja grudnjaka i “profesionalnog” izgleda pod muškim pogledom. Naglašavaju pravo na vlastite potrebe, hobije radi sebe, neovisnost ili ovisnost po izboru te odbijanje umanjivanja sebe u vezama. Sve više žena poručuje – dosta nametnutih standarda, biramo ono što nama odgovara. Index


04.08.2023. (10:00)

Noćna mora za introverte

Društvene norme koje su zapravo čudne

Kao što gramatika podrazumijeva set pravila u strukturi i organizaciji korištenja jezika, tako su društvene norme nadležne za pravila ponašanja u društvu. Na Redditu su poveli raspravu gdje navode koje društvene norme u najmanju ruku smatraju čudnima. Korisnici su naveli cijeli niz zanimljivih primjera: neugoda koja se javlja kada žena doji dijete u javnosti (iako se ništa ne vidi), zatim davanje napojnica konobarima umjesto da im poslodavac da veću plaću, plaćanje enormnih svota za polaganje ljudi u zemlju (tzv. sprovodi), zatim prikaz nasilja na tv-u kao nešto što je ok, dok nedaj Bože da se vidi cica. Kad smo već kod njih, bikini vs donje rublje – sve je ok ako je tekstilni materijal namijenjen plivanju, inače je sramotno. Bored Panda