Možemo li samo… pustiti ljude da budu ljudi?

Kao što gramatika podrazumijeva set pravila u strukturi i organizaciji korištenja jezika, tako su društvene norme nadležne za pravila ponašanja u društvu. Na Redditu su poveli raspravu gdje navode koje društvene norme u najmanju ruku smatraju čudnima. Korisnici su naveli cijeli niz zanimljivih primjera: neugoda koja se javlja kada žena doji dijete u javnosti (iako se ništa ne vidi), zatim davanje napojnica konobarima umjesto da im poslodavac da veću plaću, plaćanje enormnih svota za polaganje ljudi u zemlju (tzv. sprovodi), zatim prikaz nasilja na tv-u kao nešto što je ok, dok nedaj Bože da se vidi cica. Kad smo već kod njih, bikini vs donje rublje – sve je ok ako je tekstilni materijal namijenjen plivanju, inače je sramotno. Bored Panda