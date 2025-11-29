Možemo li samo… pustiti ljude da budu ljudi?
Društvena očekivanja koja žene sve češće odbacuju
Korisnice na Redditu otkrivaju čega su se prestale brinuti unatoč društvenim očekivanjima: od sijede kose, starenja i strija do brige što muškarci misle o njihovu izgledu. Odbacuju pritiske oko braka, djece, uklanjanja dlačica, nošenja grudnjaka i “profesionalnog” izgleda pod muškim pogledom. Naglašavaju pravo na vlastite potrebe, hobije radi sebe, neovisnost ili ovisnost po izboru te odbijanje umanjivanja sebe u vezama. Sve više žena poručuje – dosta nametnutih standarda, biramo ono što nama odgovara. Index