Psi, mačke i silosi puni kuruze

Natječaj je objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave, a rok za dostavu ponuda bio je u petak. Procijenjena vrijednost nabave je 230 milijuna kuna bez PDV-a. Na natječaj je stigla samo jedna ponuda, i to ona Veterinarske stanice Vetam iz Osijeka koja je tamošnjoj javnosti poznatija po šinteraju. Vetam se obvezao nabaviti traženih 75.000 tona kukuruza za 229,5 milijuna kuna bez pdv-a, i to u roku od dva tjedna od potpisivanja ugovora. Hipotetski, na razlici tržišne i prodajne cijene mogli bi na tom poslu zaraditi 40-ak milijuna kuna! Uz uvjet da su kukuruz nabavljali po tržišnim uvjetima. Problem je da su lanjski prihodi Vetama iznosili skromnih 16 milijuna kuna uz neto dobit od samo 875 kuna. Otkud im kukuruz i golema svota novca kojim će ga nabaviti te kako to da se na natječaj nije javio baš nitko od velikih igrača iz branše – zasad nije poznato. Danica