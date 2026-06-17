Druže Tito, mi ti se kunemo... da ćemo i ovo prodati
Državna rasprodaja u Kumrovcu: Traži se kupac za Znanstveno-studijski centar
Vlada je raspisala javni natječaj za prodaju devastiranog kompleksa Znanstveno-studijskog centra (dijela nekadašnjeg Spomen doma) u Kumrovcu po početnoj cijeni od 2,71 milijuna eura. Nekretnina obuhvaća tri zgrade od 8000 m² pod preventivnom zaštitom Ministarstva kulture i 5 hektara zemljišta. Lokalna vlast i turistička zajednica priželjkuju obnovu hotela i nova radna mjesta, dok dio mještana predlaže dom za starije. Ipak, prisutan je i oprez među stanovnicima zbog propale prodaje obližnje Političke škole kineskoj investitorici 2019. godine, pa mnogi skepticizmom dočekuju novu objavu natječaja. HRT