Državna rasprodaja u Kumrovcu: Traži se kupac za Znanstveno-studijski centar - Monitor.hr
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Druže Tito, mi ti se kunemo... da ćemo i ovo prodati

Državna rasprodaja u Kumrovcu: Traži se kupac za Znanstveno-studijski centar

Vlada je raspisala javni natječaj za prodaju devastiranog kompleksa Znanstveno-studijskog centra (dijela nekadašnjeg Spomen doma) u Kumrovcu po početnoj cijeni od 2,71 milijuna eura. Nekretnina obuhvaća tri zgrade od 8000 m² pod preventivnom zaštitom Ministarstva kulture i 5 hektara zemljišta. Lokalna vlast i turistička zajednica priželjkuju obnovu hotela i nova radna mjesta, dok dio mještana predlaže dom za starije. Ipak, prisutan je i oprez među stanovnicima zbog propale prodaje obližnje Političke škole kineskoj investitorici 2019. godine, pa mnogi skepticizmom dočekuju novu objavu natječaja. HRT


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Lokalni brend svjetskog glasa

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Atraktivan postav u autentičnom ambijentu postao je nova kumrovečka atrakcija, a muzej Staro selo Kumrovec – pod koji uz Titovu rodnu kuću i rezidenciju spada još 30 objekata – iz godine u godinu posjećuje sve više gostiju iz cijeloga svijeta. U prvoj polovici ove godine bilježe 28.000 posjetitelja, što je, ovisno o mjesecu, porast od pet do 10 posto u odnosu na prošlu godinu. Uz Hrvate, najbrojniji su Amerikanci, Izraelci i Kinezi, a zadnjih je mjeseci iznenađujuće mnogo Francuza. Svima je glavni razlog dolaska Tito u čijoj je rodnoj kući trenutačno postavljena tematska izložba pod nazivom “Umro je drug Tito”, piše Jutarnji.

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Mi ti se kunemo

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Aveti komunizma

Partijsku školu u Kumrovcu žele – Švicarci za horor film

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