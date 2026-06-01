Zagreb, kak te svi imaju rad

Državni vrh na Danu grada Zagreba: Tomašević razvija, Plenković obnavlja, a Milanović navija

Na svečanom obilježavanju Dana Grada Zagreba okupili su se gradonačelnik i državni vrh. Tomislav Tomašević najavio je novu fazu razvoja i najveći investicijski ciklus u povijesti grada nakon razdoblja stabilizacije. Premijer Andrej Plenković naglasio je da je Zagreb prioritet Vlade, istaknuvši investiciju od 2,9 milijardi eura za poslijepotresnu obnovu infrastrukture, zdravstva i školstva. Predsjednik Zoran Milanović poručio je da prema glavnom gradu osjeća posebnu subjektivnu privrženost, nazvavši ga svojim “najdražim gradom” i obećavši podršku svim gradskim projektima. N1


Proslava Dana grada Zagreba – ‘Carmina Burana’ u Tuđmanovom parku

Finale proslave Dana grada Zagreba ove će godine biti u Parku dr. Franje Tuđmana u subotu, 30. svibnja svečanim koncertom Zagrebačke filharmonije (početak u 20.30).

Zagrebačka filharmonija priprema posebnu glazbenu poslasticu – izvest će glasovitu ‘Carminu Buranu’ Carla Orffa. Orkestar će nastupiti pod ravnanjem sjajnog mladog dirigenta Vetona Marevcija uz vokalne soliste: sopranisticu Antoniu Dunjko, tenora Dejana Maksimilijana Vrbančiča i baritona Floriana Tavića te zborove: Ivan Goran Kovačić, Zvjezdice, Dječji operni zbor i zbor Muzičke akademije u Zagrebu.

Ulaz na koncert je slobodan za sve posjetitelje. U slučaju kiše koncert će se, u istom terminu, održati u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.