Zagreb, kak te svi imaju rad

Finale proslave Dana grada Zagreba ove će godine biti u Parku dr. Franje Tuđmana u subotu, 30. svibnja svečanim koncertom Zagrebačke filharmonije (početak u 20.30).

Zagrebačka filharmonija priprema posebnu glazbenu poslasticu – izvest će glasovitu ‘Carminu Buranu’ Carla Orffa. Orkestar će nastupiti pod ravnanjem sjajnog mladog dirigenta Vetona Marevcija uz vokalne soliste: sopranisticu Antoniu Dunjko, tenora Dejana Maksimilijana Vrbančiča i baritona Floriana Tavića te zborove: Ivan Goran Kovačić, Zvjezdice, Dječji operni zbor i zbor Muzičke akademije u Zagrebu.

Ulaz na koncert je slobodan za sve posjetitelje. U slučaju kiše koncert će se, u istom terminu, održati u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.