Zagreb, kak te svi imaju rad
Državni vrh na Danu grada Zagreba: Tomašević razvija, Plenković obnavlja, a Milanović navija
Na svečanom obilježavanju Dana Grada Zagreba okupili su se gradonačelnik i državni vrh. Tomislav Tomašević najavio je novu fazu razvoja i najveći investicijski ciklus u povijesti grada nakon razdoblja stabilizacije. Premijer Andrej Plenković naglasio je da je Zagreb prioritet Vlade, istaknuvši investiciju od 2,9 milijardi eura za poslijepotresnu obnovu infrastrukture, zdravstva i školstva. Predsjednik Zoran Milanović poručio je da prema glavnom gradu osjeća posebnu subjektivnu privrženost, nazvavši ga svojim “najdražim gradom” i obećavši podršku svim gradskim projektima. N1