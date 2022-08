Gdje je zapelo?

Demograf Stjepan Šterc za RTL je rekao kako je pretpostavka da će prevladavajuća manjinska populacija u Hrvatskoj pasti ispod 4 posto te mu se čini da je to jedan od razloga zašto se kasni. “Oni sasvim sigurno kontroliraju. Zašto? Zato što je prvi put omogućeno u ovom popisu stanovništva takozvano online popisivanje, a to znači da se mogao popisat i onaj, koji nije po definiciji Eurostata stanovnik Hrvatske, ali možda ima prebivalište, možda ima dokumente i bez obzira što nije fizički u Hrvatskoj, on se mogao upisat kao stalni stanovnik Hrvatske”, navodi Šterc. Tportal