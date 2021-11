Borna Sor: Ima nas toliko malo da će sir David Attenborough doći snimiti dokumentarac o nama

Samopopisati se možete danas do ponoći i pridružiti se milijunu i sto pedeset i sedam tisuća građana koji su to već učinili. Od sutra na teren izlaze popisivači, a popisivat će do 17. listopada te će na sebi imati akreditacije, majice i zaštitne maske s logom Popisa stanovništva te laptop. Tako će njih 8000 biti lako prepoznatljivo te će popisati preostali dio pučanstva u upitniku od 4 dijela.