Bob Marley otišao na punk

Ekipa iz Hamburga okupljena oko vodećeg njemačkog dub labela Echo Beach priredila je izvanredan Tribute to Ramones, totalno drugačiji od ranijih fanovskih posveta legendarnom njujorškom punk rock bendu. Reggae i dub bili su neraskidivo povezani s punkom kroz The Clash, The Police, The Ruts, The Members i The Slits. Kad im se pridodaju John Lydon i Elvis Costelo ispada da je oko 1977. godine na punk reggae konekciji aktivno radila maltene polovica londonskih punk heroja, ali u tome nije sudjelovao nitko od njihovih njujorških suboraca. Dubmones su 11 pažljivo odabranih Ramones punk evergrina provukli kroz široki spektar old school reggaea i srodnih 70’s ili 60’s stilova. S podjednakom lakoćom zagrizli su u dub reggae, lovers rock, rub-a-dub dancehall, rocksteady i ska, što potpuno odgovara reputaciji svestranih instrumentalista iz Echo Beacha. Ravno do dna