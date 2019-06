Dva dana sa Darijom Hrebakom, gradonačelnikom Bjelovara

Grad Bjelovar do 2019. namjerava provesti potpunu digitalizaciju, po čemu bi bio prvi potpuno digitalizirani grad u Hrvatskoj. Cilj su uštede u poslovanju (danas troše 900.000 listova papira godišnje, od 2019. gotovo ništa), transparentnost trošenja novca, brži procesi unutar gradske uprave, a službenici bi trebali biti 30% učinkovitiji. Konkretne usluge koje će grad uvesti bit će jedinstveni IT sustav grada i ustanova, uspostava gradske riznice, iČelnik (uvid građana u poslovanje grada), one stop shop (virtualno plaćanje računa, predaja zahtjeva itd.), eGrad (mogućnost uvida u stanje predanih predmeta), eRačun (mogućnost zaprimanja digitalnih računa), integracija sa sustavima središnje države, pametno upravljanje prostorom grada…. Jutarnji