Ako kome treba još jedan film o vampirima

Još jedan “Nosferatu” realno nije potreban, no Robert Eggers (“Sjevernjak”) osjećao je veliku potrebu da ga snimi jer to je njegov “passion project” na jednak način kako je npr. “King Kong” bio Peteru Jacksonu. Ako je tko trebao snimiti novog “Nosferatua”, to je on. U takoreći svakom kadru vidljiva je Eggersova strast spram “Nosferatuu”, ali i njegovo poznavanje (vampirskog) horor žanra. Upravo zato, lakše je progledati kroz prste činjenici da “Nosferatu” narativno većinski izgleda kao još jedan film o Drakuli, bez Coppolinih gotičko-romantičnih dijaloga. Sukladno podnaslovu Murnauova klasika “A Symphony Of Horror”, Eggers režira “Nosferatua” poput vampirsko-hororske simfonije od prvog kadra kad se Orlok ukaže u Elleninim snovima kao sjena iza zavijorenih zastora budeći tihu jezu. Orlok mahom boravi u sjeni (“Shadow Of The Vampire”), no kad iz nje izađe nerijetko ostavlja dojam pravog monstruma, zombijevski živog leša, konkurirajući za jednog od najstrašnijih vampira uz krvopijce u “Bladeu II”. Marko Njegić za Slobodnu