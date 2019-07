Egipat za posjetitelje otvorio ‘savinutu’ piramidu

Jučer ujutro u Kairu je otvoren viseći most preko Nila, najširi takav u svijetu, koji ima šest prometnih traka u svakom smjeru i širok je 67 metara. Most Rod al-Farag Axis ključna je karika na autocesti od Crvenog mora na istoku do sjeverozapadne obale Egipta, gradila ga egipatska vojska. Xinhua ima galeriju fotografija giganta.