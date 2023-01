Gašenje industrijske proizvodnje u EU

Vodik je izrazito eksplozivan zato što je kemijski veoma, veoma nestabilan. Drugim riječima, atom vodika se rado “zalijepi” za sve što mu dođe blizu – tako su i u molekuli vode dva atoma vodika na jedan atom kisika, ali je velika muka odvojiti ga iz spoja u kojem se nalazi. To pak znači da za izdvajanje vodika iz vode elektrolizom treba velika količina energije. A to znači i da vodika u čistom obliku u prirodi skoro i nema. “Vodik je zapravo rijedak i skupi energent i zapravo je to nešto kao šampanjac za energetske promjene”, sažima Claudia Kemfert s Njemačkog instituta za ekonomska istraživanja. Već i zbog toga je direktno korištenje vodika u mnogim područjima potpuno neučinkovito: zašto grijati stan vodikom u čijoj se proizvodnji potrošila golema količina električne energije umjesto da se odmah koristi električna energija? Čak i kod automobila su električni automobili mnogo racionalnije rješenje, misli Kemfert. Deutsche Welle