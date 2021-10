Glavni ekonomist HNB-a Vedran Šošić je rekao da će kamatne stope brže rasti ako se pokaže da su inflatorni pritisci snažniji, tvrdokorniji nego što se sada očekuje. To je teško predvidjeti. Mi sada prvi put imamo iskustva izlaska iz pandemije, nismo vidjeli još ovakva ekonomska kretanja. Rizici su povišeni. To vam je kao osiguranje kuće od nekakve nepogode. Neki neće to napraviti, neki vole sigurnost pa će to napraviti. To ovisi o preferencijama, o sklonostima, o situaciji svakog pojedinog dužnika. Dobro je da su oni osviješteni, da znaju za taj rizik, da taj rizik postoji, da to nije nikakva izvjesnost… U nekom dužem roku je vjerojatno da će se tako nešto dogoditi, ali do tada će i plaće rasti pa će možda malo lakše akomodirati taj rast rate – rekao je Šošić. HRT…