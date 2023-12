I oni se utope negdje u centru

“Bojim se da bi poraz Hillary Clinton i pobjeda Donalda Trumpa značili dramatičnu promjenu američke politike prema EU-u. Smatra da bi to dovelo do dramatičnog slabljenja savezništva između EU i SAD-a i da bi to posljedično značilo veliko otvaranje europskih mekih trbuha Putinovom utjecaju. Ako bi se to dogodilo, Hrvatska je jedna od država koje su prve na udaru”, komentira Davor Gjenero. Index