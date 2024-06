Bitno da si dio veće ekipe

Da Mosta nema u Europskom parlamentu Gjenero je ocijenio “potpuno irelevantnim zato što Most i tako nije politički integriran u neku od europskih obitelji”, a što se DP-a tiče, istaknuo je kako su birači “ocijenili da se radi o napuhanoj aferi i da se stvorio obrambeni mehanizam koji kaže da on ugrožava nekakve strukture moći i utjecaja te da je zato izložen linču”. Posebno je zanimljiv slučaj influencerice Nine Skočak koja je moguće “izbila” mandat Možemo, iako je prije okupila svoje, inače neaktivno, a sada protestno biračko tijelo. No, smatra da je dobro što nismo izabrali marginalne zastupnike koji ni nisu imali nekog utjecaja u EP, poput Kolakušića, Sinčića i Ilčića. Žao mu je jedino Valtera Vlege (IDS) koji je bio utjecajan unutar liberalno-demokratskog političkog miljea. Davor Gjenero za tportal.