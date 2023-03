Rat lobija

U gotovo podjednakoj mjeri među našim vozačima zastupljeni su automobili na dizelsko gorivo (51%) i benzin (50%). Voze se najčešće na kraćim distancama, do 50 km (68% svaki dan). Iako bi veliki dio populacije sigurno (41%) ili možda (48%) kupio električni automobil ako za to ne bi imao financijskih barijera, ipak najveći broj nema nikakvih iskustava s ovom vrstom automobila. Kao najveće prednosti električnog automobila percipiraju se njegovo očuvanje okoliša i povoljnija cijena goriva/energije. Među nedostacima električnih automobila dominira onaj financijske prirode, a to je sama cijena automobila. Uz cijenu, nedostatkom smatraju mali doseg baterije, visoku cijenu nove baterije, a i nedovoljan broj samih punionica. Revija HAK o velikoj anketi.