Taj se puni kad se koristi

Riječ je o Pi-Pop biciklima, održivom rješenju koje zamjenjuje baterije koje troše puno prirodnih resursa poput litija. Sustav se puni kada je vožnja lagana i kada bicikl koči – zahvaljujući kočenju motorom – energija se vraća kada je to potrebno, rekao je Lelièvre, direktor STEE-a za Euronews. Superkondenzator radi tako što skladišti energiju na elektrostatički način ili putem sporog naboja. Drugim riječima, superkondenzator može skladištiti i osloboditi energiju vrlo brzo kada je to potrebno. Bicikl tako može podnijeti uspon od 50 metara, ako se prethodno napuni na ravnoj površini. To ga čini prikladnim za oko 80 posto europskih gradova. Green