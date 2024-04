Drveno-električna vožnja

Novi e-bicikl teži nešto manje od 15 kilograma. To čini S3 znatno lakšim od većine konkurencije. Malu težinu prvenstveno osigurava okvir izrađen od bambusa – laganog, ali robusnog materijala. Motor i baterija integrirani su u glavčinu stražnjeg kotača. Električni motor težak četiri kilograma ima kontinuiranu snagu od 250 vata i podržava brzinu do 25 km/h. Okretni moment mu je 48 Nm, a baterija motora ima kapacitet od 25 amper sati. Prema proizvođaču, trebao bi biti moguć domet do 100 kilometara. Ako želite napuniti bateriju, trebali biste očekivati ​​oko 3.5 sati. Cijena? 2200 eura. Index