Kad je jeftinije od električnog auta

Sve popularnije električno vozilo na kraće relacije nedavno je i službeno uvršteno kao vozilo za koje vrijede nova prometna pravila, a portal Biker.hr usporedio ga je s običnim biciklom i naveo prednosti i mane u odnosu na tradicionalno pedaliranje. Da biste pokrenuli e-romobil, ipak je potreban početni poguranac nogom. Nadalje, veća je mogućnost da s njime ostanete mokri ako se vozite po mokrom i škliskom kolniku (no, isto je s biciklom bez blatobrana). Gume kod romobila su znatno manje tako da ćete osjetiti svaku neravninu kojom prolazite. Za razliku od bicikla, svi su romobili iste veličine, s podesivim guvernalom. Iako ni bicikl nije baš za vožnju zimi, on ima prednost da se pedaliranjem koliko-toliko zagrijete, dok je romobil zimi skoro pa neupotrebljiv. Za razliku od bicikla, e-romobili su često sklopivi i lako nosivi. Sve u svemu, biciklisti će i dalje preferirati bicikle, no za kraće relacije po uređenim gradskim cestama romobil bi mogao skratiti puteve koje inače obilazite pješice.