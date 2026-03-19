Ako je plesati grijeh, priznajem - grešnik sam!

Zagrebački garažni rock sastav objavio je nakon punih deset godina nasljednika albuma ‘The Devil Stole My Record’. Čak i samo ime benda u vrijeme Gen Z-ja formiranog u školskom sustavu ispunjenom vjeronaukom može zvučati zastrašujuće, pa su se Biljan & društvo pobrinuli da i naziv samog albuma još više utjera nelagodu u takvom društvu. A bit će da smo se upravo kao društvo vratili na te neke postavke SAD-a s početka šezdesetih kad se na slobodno gibanje bokova uz zvuke električne gitare gledalo kao na svojevrsnu vražju rabotu. Erotičnog Biljana i njegove heretike baš najviše zanima upravo to, odnosno da sa svakom pjesmom pronađu formulu instant paljenja plesnog gibanja i time pozovu na „praktični grijeh“. Zoran Stajčić za Ravno do dna