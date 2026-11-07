Kod komšije bez hvatanja wifija

EU blizu ukidanja roaminga za zemlje u regiji - Monitor.hr
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EU blizu ukidanja roaminga za zemlje u regiji

Cilj je uključiti regiju u sustav “Roam Like at Home”, što bi građanima omogućilo korištenje mobilnih usluga u EU bez dodatnih naknada, piše N1. U pregovore su, uz Bosnu i Hercegovinu, uključene Albanija, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija. Uključivanje u jedinstveno roaming područje značilo bi da građani sa Zapadnog Balkana mogu telefonirati, slati poruke i koristiti internet na putovanjima po Europskoj uniji po istim cijenama kao kod kuće. Ista pravila vrijedila bi i za građane EU koji putuju u regiju. Da bi se ukidanje roaminga provelo, partnerske zemlje moraju u potpunosti uskladiti svoje zakonodavstvo s pravilima EU. Index


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