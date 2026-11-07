Kod komšije bez hvatanja wifija

Od 15. lipnja i u Hrvatskoj počinje primjena nove EU roaming regulacije, koja označava kraj roaminga s drugačijim cijenama mobilnog komuniciranja po Europi, a koje će od tada biti kao i kod kuće uz moguće ograničenje podatkovnog prometa po ‘domaćim’ cijenama, doznaje se iz HAKOM-a. Cijene usluga će, dakle, biti jednake domaćim maloprodajnim cijenama, tj. tarifnom paketu kojeg je korisnik odabrao, a jedino u slučaju podatkovnog prometa, kada korisnik prijeđe određeni limit, operator mu može naplaćivati dodatnu roaming naknadu u iznosu od 7,7 eura po gigabajtu/GB. Iako poskupljenja nisu najavljena, u HAKOM-u smatraju da bi moglo doći do situacije da mobilni operatori teret dodatnih ulaganja u mrežu pokušaju nadomjestiti povećanjem maloprodajnih cijena u domaćem prometu. Novi list