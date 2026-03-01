Europska komisija predlaže ukidanje roaming naknada između EU-a i zapadnog Balkana - Monitor.hr
Danas (10:00)

Signal jača, a granice slabe

Europska komisija predlaže ukidanje roaming naknada između EU-a i zapadnog Balkana

Europska komisija predložila je otvaranje pregovora sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom radi uključivanja u režim „roaming kao kod kuće“. Cilj je ukidanje dodatnih naknada za pozive, poruke i podatke između EU-a i regije. Nakon odobrenja Vijeća i usklađivanja zakonodavstva, uslijedit će bilateralni sporazumi. Inicijativa se nadovezuje na postojeće regionalne sporazume i dio je Plana rasta za zapadni Balkan, kojim se partnerima omogućuje postupna integracija u jedinstveno tržište EU-a prije punopravnog članstva. Bug


Slične vijesti

16.02. (23:00)

Mali korak za Google, veliki za vaš radni stol

Pixel kao PC: Revolucija Android Desktop načina rada

Google s Androidom 16 i novim Pixel uređajima (serija 8 i noviji) polako ostvaruje san o mobitelu koji mijenja računalo. Aktivacijom skrivenih postavki u razvojnim opcijama, spajanje na monitor više ne znači samo zrcaljenje ekrana, već pravo desktop sučelje s programskom trakom, prozorima kojima se mijenja veličina i multitaskingom nalik na Windows ili macOS. Uz Aluminium OS na obzoru, budućnost u kojoj vaš Pixel 10 uz bežičnu tipkovnicu i miš postaje primarna radna stanica više nije znanstvena fantastika, već praktična stvarnost. Android Police

15.02. (21:00)

Uređaji pametniji od ljudi

Hoće li umjetna inteligencija srušiti pametne telefone s tehnološkog trona?

Gotovo dva desetljeća nakon predstavljanja prvog iPhone, pametni telefoni dominiraju tržištem s više od 7,3 milijarde korisnika. No razvoj umjetne inteligencije otvara pitanje njihova kraja. Sam Altman i Jony Ive rade na AI uređaju bez ekrana, dok Meta, Apple i Google razvijaju pametne naočale i XR platforme. Vizija “svijeta bez ekrana” oslanja se na glas i ambijentalno računalstvo. Ipak, izazovi poput potrošnje energije i zaštite privatnosti zasad ograničavaju stvarnu prijetnju pametnim telefonima. Index

05.02. (12:00)

Tablice ne lažu, ali se brzo ažuriraju

RedMagic 11 Pro+ najbrži Android mobitel prema AnTuTu ljestvici za siječanj

U flagship kategoriji vodi RedMagic 11 Pro+ s više od 4,1 milijun bodova, ispred modela poput Vivo X300 Pro i Realme GT 8 Pro, uglavnom pogonjenih Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipom. U srednjem rangu prednjači Honor Power 2, gdje dominiraju MediaTek Dimensity procesori. Među tabletima uvjerljivo je prvi Honor Magic Pad 3 Pro 13.3. Brzina mobitela testirana je u Kini. Bug

23.01. (12:00)

Špijun u kući

Pametni telefoni i u stanju mirovanja stalno razmjenjuju podatke

Pametni telefoni i dok ih ne koristimo neprestano razmjenjuju podatke u pozadini. Dio tog prometa nužan je za funkcioniranje sustava, obavijesti i sinkronizaciju sadržaja, no značajan dio odnosi se na praćenje, analitiku i oglašavanje. Uređaji i aplikacije mogu slati identifikatore, podatke o lokaciji i obrascima korištenja bez jasnog znanja korisnika. Stručnjaci upozoravaju na rizike za privatnost i preporučuju ograničavanje dopuštenja aplikacija, isključivanje pozadinskog osvježavanja, smanjenje praćenja oglasa i dodatnu zaštitu poput VPN-a. Tech Radar, Poslovni

08.12.2025. (00:00)

Digitalna djeca: ne znaju čitati, ali zato znaju skrolati

Utjecaj digitalne tehnologije na zdravlje: Kako prepoznati ovisnost i zaštititi djecu

Dnevno oko 2600 puta dodirnemo mobitel. I svaki put mozak nas nagradi dozom dopamina, hormonom koji šalje signale zadovoljstva i uzbuđenja mozgu. Kako takvo ponašanje utječe na odrasle, a kako na djecu? Odgovore na ta pitanja ponudio je gost emisije ‘Nedjeljom u 2’ profesor Neven Ricijaš. Na razini EU parlamenta predlaže se djeci do 16 godina starosti zabraniti uporabu društvenih mreža, a od 13 do 16 godina eventualno korištenje uz nadzor odnosno dozvolu roditelja. Automatsko reproduciranje sadržaja bi trebalo po EU preporukama biti ugašeno, kao i beskonačno srollanje bez cilja, prikriveno oglašavanje i način na koji se feedovi daju. S prvim rođendanom uz male ekrane, pretpostavka je da je mobitel ili tablet, vrijeme provodi 40 posto djece. S dvije godine starosti djeteta taj broj se penje na 79 posto. Prekomjerno sjedenje pred ekranima uzrokuje manjak razvoja motoričkih sposobnosti djece kroz igru i boravak vani u prirodi. To može imati negativne posljedice na njihov razvoj. HRT

25.11.2025. (23:00)

Bolje pričekati rabljene

Sklopivi mobiteli konačno zreli, ali i dalje luksuzno skupi

Od prvog Galaxy Folda 2019., sklopivi mobiteli postali su tanji, izdržljiviji i otporniji na vodu i prašinu. Galaxy Z Fold 7 i Google Pixel 10 Pro Fold nude velike unutarnje zaslone i praktične funkcije multitaskinga, dok flip modeli olakšavaju brze interakcije. Softver i izdržljivost znatno su poboljšani, ali baterija i dalje ograničava autonomiju, a popravci su skupi. Sklopivi mobiteli više nisu prototipi, ali cijena i niša korisnika čine ih i dalje luksuznim izborom. Bug

07.11.2025. (12:00)

Kutija je skupa, pikseli su vječni

Kako sigurno kupiti rabljeni pametni telefon

Tržište rabljenih pametnih telefona brzo raste jer kupci sve češće biraju prošlogodišnje flagship modele po upola manjoj cijeni. Kupnja preko oglasnika i platformi poput Vinteda može biti povoljnija, ali nosi veći rizik, dok certificirani prodavači nude sigurnost i jamstvo. Prije kupnje potrebno je detaljno provjeriti fizičko stanje, ekran, kamere, zvuk, SIM i Wi-Fi, kao i stanje baterije i IMEI broj. Uređaj mora biti odjavljen s korisničkih računa. Ako ponuda zvuči predobro da bi bila istinita — vjerojatno jest. Bug

13.10.2025. (19:00)

Kad ekrani odlaze, a osmijesi se vraćaju

Škola bez mobitela: djeca ponovno u igri

U školi Stanway učenici su 21 dan proveli bez mobitela, što je dovelo do sat duljeg sna, smanjenja simptoma depresije i tjeskobe za gotovo 20% te veće društvene aktivnosti i koncentracije. Stručnjaci upozoravaju na negativan utjecaj ranog i prekomjernog korištenja ekrana, uključujući kašnjenje u govoru i ponašanju. Tragičan slučaj dječaka Isaaca pokazuje opasnosti neograničenog pristupa društvenim mrežama. Stručnjaci i zakonodavci pozivaju na strože zakone i ograničenje pametnih telefona za djecu mlađu od 14 godina, naglašavajući važnost roditeljske i školske kontrole. HRT

08.10.2025. (00:00)

Moderni ritual ignoriranja uživo prisutnih ljudi

Phubbing: kad je ekran važniji od vas (i drugih iz vaše blizine)

Phubbing je pojava ignoriranja osoba oko sebe zbog mobitela, spoj riječi phone i snubbing. Uzrok je navika i strah od propuštanja, dok beskrajni feedovi i notifikacije drže pažnju prikovanom za ekran. Posljedice uključuju osjećaj zapostavljenosti, smanjenu empatiju i narušene odnose. Rješenja su jednostavna: pravilo “no phone” za stolom, vrijeme bez ekrana, mindful druženje i svjesno reagiranje na notifikacije. Ključ je u potpunoj prisutnosti i uživanju u trenucima s ljudima oko nas. Journal