Signal jača, a granice slabe
Europska komisija predlaže ukidanje roaming naknada između EU-a i zapadnog Balkana
Europska komisija predložila je otvaranje pregovora sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom radi uključivanja u režim „roaming kao kod kuće“. Cilj je ukidanje dodatnih naknada za pozive, poruke i podatke između EU-a i regije. Nakon odobrenja Vijeća i usklađivanja zakonodavstva, uslijedit će bilateralni sporazumi. Inicijativa se nadovezuje na postojeće regionalne sporazume i dio je Plana rasta za zapadni Balkan, kojim se partnerima omogućuje postupna integracija u jedinstveno tržište EU-a prije punopravnog članstva. Bug