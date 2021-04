Bacili pola kruha

Od 10,7 milijardi eura za koje je Hrvatska dobila zeleno svjetlo u EU budžetu za razdoblje 2014.-2020., do kraja prošle godine bilo je isplaćeno tek nešto više od 5 milijardi eura ili 46,6 posto. S obzirom na to da nije isplaćena ni polovica dodijeljenih sredstava do kraja 2020., sukladno pravilu N+3 godine, Hrvatska ima još oko 2,5 godine za realizaciju tih projekata. Iz interventnog Fonda za oporavak i otpornost, Hrvatska će do 2030. imati na raspolaganju blizu 10 milijardi eura, a Poslovni se pita hoćemo li iskoristiti ili propustiti tu priliku. Inače, od pristupanja EU do 31. ožujka ove godine kraja 2020. Hrvatska je iz Bruxellesa povukla 38,2 milijarde kuna više nego što je uplatila.