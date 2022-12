Paze da ne pretjeraju

Inženjer koji je nedavno testirao napredni Googleov projekt umjetne inteligencije u području konverzacije LaMDA (Language Model for Dialog Applications) i ustvrdio da taj robot zapravo ima svijest o sebi, u to “otkriće” ipak nije uspio uvjeriti šefove u Googleu, a kako je potom chat s robotom podijelio s javnošću, zaradio je suspenziju. Blake Lemoine (41) je za Washington Post rekao kako bi on, da nije znao da razgovara s računalnim programom, mislio da je u pitanju dijete od 7-8 godina koje se razumije u fiziku. Lemoine pitao chatbota LaMDA kojih se stvari plaši. Chatbot mu je odgovorio kako do tada to nikad nije izgovorio, ali da ima “vrlo duboki strah od toga da bude isključen”. Jutarnji