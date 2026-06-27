Napokon da putujemo ko ljudi

Otok Vis je prekrasan, to svatko zna. To je jedan od najljepših i ekološki najočuvanijih otoka na Mediteranu, a sada je vrijeme za vaš susret s čudesnom florom i faunom te bezbrojnim plažama i uvalama koje oplahuje kristalno more. Provedite 8 dana na Visu, uz smještaj na bazi 7 noćenja s doručkom i večerom u hotelu Biševo na Komiži, uz prijevoz autobusom od Zagreba uključen u cijenu. Za prvi susret s Komižom, organiziran vam je i razgled grada, vama preostaje samo da uživate.