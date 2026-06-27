EU uvodi stroža pravila za prijevoznike: Brži povrat novca i bolja zaštita putnika - Monitor.hr
Danas (11:00)

Napokon da putujemo ko ljudi

EU uvodi stroža pravila za prijevoznike: Brži povrat novca i bolja zaštita putnika

Predstavnici Vijeća i Europskog parlamenta postigli su dogovor o novim pravilima koja osiguravaju učinkovitiju provedbu prava putnika u svim vrstama prijevoza diljem EU-a. Nova pravila donose veću transparentnost pri kupnji karata preko posrednika, uvođenje standardiziranih obrazaca za pritužbe te stroge rokove za povrat novca od 7 do 14 dana. Posebno su ojačana prava osoba s invaliditetom, kojima je u slučaju potrebe osiguran besplatan let za pratitelja. Mikropoduzeća su izuzeta od nekih financijskih opterećenja, ali putnici moraju biti unaprijed obaviješteni o svim uvjetima. Index


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