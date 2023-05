Koliko se podudaraju Putinova retorika i Duginovi pojmovi?

Aleksandar Dugin je, kako kaže ruski neovisni politolog Andrej Piontkovski, pozvao na likvidaciju Vladimira Putina i to ne samo političku već i fizičku “ako ne popravi stvari i ne počne pobjeđivati”. Među ostalim Dugin piše: “Mi dajemo vladaru apsolutnu moć i vlast da bi nas on sve – narod, državu, ljude, građane – u kritičnom trenutku spasio.” Pa zaključuje: “Ali ako nas on ne može spasiti, onda mu je namijenjena sudbina ‘kralja kiše‘.” Tu se referira na poznatoga škotskog antropologa Jamesa Frasera koji u svojoj knjizi “Zlatna grana” piše kako su domoroci iz nekog plemena svom poglavici dali svu vlast da ih spasi od suše i zazove kišu, no kada to nije uspio, rasporili su mu trbuh. Analogija je tu prilično jasna, smatra Piontkovski. Dugin piše da bi ruski poraz u ratu mogao dovesti do nuklearnog armagedona. “To nije izdaja, to je korak prema armagedonu. Uvjeti koje bi nam nametnuo pobjednički Zapad, ta civilizacijska Sotona, nikako nisu prihvatljivi Moskvi. Znači, preostaje taktičko nuklearno oružje ili strateško nuklearno oružje. To jest – kraj!” apokaliptično zaključuje Dugin. Jutarnji