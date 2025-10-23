Njihovo ime je Union. European Union
Europa gradi vlastitu obavještajnu mrežu dok Amerika postaje nepredvidljiva
Europske obavještajne službe ubrzano jačaju suradnju i razmatraju stvaranje agencije nalik CIA-i, potaknute sve većom neizvjesnošću američke potpore. Nakon što je administracija Donalda Trumpa obustavila dijeljenje obavještajnih podataka s Ukrajinom, EU zemlje počele su raspoređivati agente u Bruxellesu i graditi mrežu za zajedničke operacije. Šef hrvatske SOA-e Daniel Markić vodi europski INTCEN, koji koordinira razmjenu podataka. Ipak, duboko nepovjerenje i različiti nacionalni interesi i dalje sprječavaju stvaranje prave europske obavještajne službe. tportal