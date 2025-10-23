Njihovo ime je Union. European Union

Glavna obavještajna uprava glavnog stožera oružanih snaga Ruske Federacije ili skraćeno GRU jedna je od tri obavještane službe u Rusiji i sve je više poveznica te organizacije s atentatima, cybernapadima te destabilizacijom na prostoru Europe. Otkriven je upliv te organizacije u eksplozijama u Češkoj, utjecaj na izbore u Crnoj Gori te povezanost s izborima u Americi te Donaldom Trumpom uz poticanje na nemire u Ukrajini. Hibridno ratovanje kakvo provode zabrinjava saveznike i NATO pa su tako u Češkoj iz Praga protjerali 18 diplomata pod sumnjom da surađuju s GRU-om, a pripisuju im se i trovanja poznatim novičokom. Index