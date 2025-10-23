Europa gradi vlastitu obavještajnu mrežu dok Amerika postaje nepredvidljiva - Monitor.hr
Danas (07:00)

Njihovo ime je Union. European Union

Europa gradi vlastitu obavještajnu mrežu dok Amerika postaje nepredvidljiva

Europske obavještajne službe ubrzano jačaju suradnju i razmatraju stvaranje agencije nalik CIA-i, potaknute sve većom neizvjesnošću američke potpore. Nakon što je administracija Donalda Trumpa obustavila dijeljenje obavještajnih podataka s Ukrajinom, EU zemlje počele su raspoređivati agente u Bruxellesu i graditi mrežu za zajedničke operacije. Šef hrvatske SOA-e Daniel Markić vodi europski INTCEN, koji koordinira razmjenu podataka. Ipak, duboko nepovjerenje i različiti nacionalni interesi i dalje sprječavaju stvaranje prave europske obavještajne službe. tportal


Slične vijesti

06.04. (07:00)

Ali tamo, za pet godina

Njemački obavještajci: Rusija se priprema za veći rat

Njemački vojni i obavještajni vrh sve glasnije upozorava na trajnu prijetnju iz Rusije, koja do kraja desetljeća planira biti spremna za veliki konvencionalni rat. Iako nema znakova neposredne invazije na NATO, ruske snage bi već sada mogle izvesti ograničenu vojnu akciju. Unatoč sankcijama, ruska ratna industrija raste, a vojska se intenzivno oprema i regrutira. Nijemci očito više ne žele ponoviti pogreške iz prošlosti i sad zvone na uzbunu dok je još struja. DW

28.03. (08:00)

A baš smo se nadali mirnom desetljeću

Njemačka upozorava: Putin ne misli stati

Njemačka obavještajna služba BND i Bundeswehr upozoravaju da Rusija do kraja desetljeća može biti spremna za veliki rat protiv Zapada. Iako trenutno nema naznaka neposredne agresije na NATO, Moskva sustavno jača vojnu proizvodnju i regrutaciju. Posebno su ugrožene baltičke zemlje, koje Kremlj još vidi kao “izgubljene teritorije”. Njemački analitičari ne žele ponoviti greške iz prošlosti i sada ozbiljno shvaćaju ruske pripreme. Litavska obavještajna služba potvrđuje da Rusija već sada ima kapacitete za ograničeni napad na NATO članice. tportal

11.09.2024. (09:00)

Kad špijuni počnu pisati kolumne, znaš da su stvari ozbiljne

MI6 i CIA udružuju snage protiv prijetnji iz Rusije i Kine

Čelnici MI6 i CIA-e, Richard Moore i William Burns, upozorili su na opasnosti po međunarodni poredak, kakve nisu viđene od Hladnog rata. U zajedničkom članku za Financial Times, istaknuli su prijetnje poput ruske agresije u Ukrajini i uspona Kine kao najvećeg geopolitičkog izazova stoljeća. Također su spomenuli tajne operacije diljem Europe koje provode ruske obavještajne službe te naglasili važnost nastavka podrške Ukrajini. Dodali su da surađuju na stabilizaciji Bliskog istoka i borbi protiv terorizma. Index

25.04.2021. (16:30)

Ruska veza

Sve je više dokaza da Putinova tajna služba GRU sije kaos diljem Europe

Glavna obavještajna uprava glavnog stožera oružanih snaga Ruske Federacije ili skraćeno GRU jedna je od tri obavještane službe u Rusiji i sve je više poveznica te organizacije s atentatima, cybernapadima te destabilizacijom na prostoru Europe. Otkriven je upliv te organizacije u eksplozijama u Češkoj, utjecaj na izbore u Crnoj Gori te povezanost s izborima u Americi te Donaldom Trumpom uz poticanje na nemire u Ukrajini. Hibridno ratovanje kakvo provode zabrinjava saveznike i NATO pa su tako u Češkoj iz Praga protjerali 18 diplomata pod sumnjom da surađuju s GRU-om, a pripisuju im se i trovanja poznatim novičokom. Index

24.01.2018. (10:47)

Kad čovjek krade od cinkera...

Šefovima obavještajaca 3 godine zatvora za krađu 5 milijuna kuna za doušnike

Na po tri godine zatvora osuđeni su Darko Grdić, bivši ravnatelj Vojne sigurnosno obavještajne agencije (VSOA), i njegov zamjenik Ognjen Preost jer su od 2009. do 2012. ukrali pet milijuna kuna namijenjenih za isplate doušnicima. Osim njih dvojice osuđeni su i tajnik kabineta ravnatelja VSOA-e Zdeslav Ivanković te operativni dočasnik u kabinetu ravnatelja Denis Lukinić, dok je načelnik Odsjeka za operativnu tehniku Uprave za informacijsku sigurnost VSOA-e Tibor Mijo Kuljanić oslobođen. Grdić, Preost i Kuljanić ukrali su po 1,5 milijuna kuna svaki, Ivanković oko pola milijuna, a Lukinić oko 200 tisuća kuna. HRT

12.02.2016. (11:18)

Slušaju nas

Od aplikacija su nesigurniji mailovi, pozivi i SMS poruke

“Većina modernih aplikacija je prilično sigurna, i mislim da domaće obavještajne službe nemaju tu mogućnost praćenja. No ipak, mailovi su laki za prisluškivanje, a ‘nesigurni’ su i telefonski pozivi te SMS poruke”, izjavio je Marko Rakar u emisiji o domaćim obavještajnim agencijama i informacijskoj sigurnosti. Lucijan Carić je pak istaknuo da naše obavještajne službe nemaju kapacitet da probiju aplikacije poput Facebooka ili Messengera. N1