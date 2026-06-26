Europa se ubrzano zagrijava: Toplinski valovi postaju dulji i intenzivniji, temperature bi mogle rasti i do 50 stupnjeva - Monitor.hr
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Neće biti tog hlada da nas spasi

Europa se ubrzano zagrijava: Toplinski valovi postaju dulji i intenzivniji, temperature bi mogle rasti i do 50 stupnjeva

U skoroj budućnosti, možda čak za 20 godina, upozorava ravnatelj DHMZ-a za Dnevnik. Dugoročno rješenje za gradove leži u zelenoj infrastrukturi i pametnom korištenju klima-uređaja. Kratkoročno, građanima se savjetuje oprez, hidracija i sklanjanje u hlad. U Hrvatskoj opasnost raste iz dana u dan, a vrhunac toplinskog vala očekuje se u ponedjeljak, kada će gotovo cijela zemlja biti pod crvenim, vrlo velikim alarmom. Index


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Ma fućkaš te isprike od političara i 'stručnjaka', znanstvenike mi daj

Rašeta: Otvoreno je odavno negledljivo, ali emisija s Paarom ju je vratila na stare staze

Odavno smo prestali gledati “Otvoreno”, nekoć živahnu i prestižnu debatnu emisiju, koju je svaka dolazeća vlada malo-pomalo kastrirala, da bi je na kraju od Hyde Park Cornera pretvorili u negledanu scenu za političke performere, od Zekanović-Zeke do Mike, Pere, Laze, kako bi rekao pokojni Ćiro. No, šaltajući programe u srijedu navečer, jedan je gost “Otvorenog” sugerirao korištenje kočnice. Vladimir Paar! Ugledni znanstvenik, čovjek poznat po provokativnim teorijama (“ljudi se moraju spremiti za ledeno doba, to je nemoguće izbjeći!”), natjerao nas je da zastanemo – a onda i ostanemo – na “Otvorenom”. Jer, pitanje klime je globalno najvažnija tema, uz mogući (i sve vjerojatniji) nuklearni rat. Pažnju nam je privukao i Ivan Güttler, glavni ravnatelj DHMZ-a, Paarov učenik, elokventan i zanimljiv gost, koji je uz Paara “Otvoreno” nakratko vratio na stare staze slave. Boris Rašeta za Novosti.