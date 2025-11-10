Kad regulativa pojede konkurentnost

U Europi raste otpor prema prekomjernoj regulaciji – od Danske do Njemačke, sve više vlada i poslodavaca traži “regulatornu dijetu”. Kritiziraju se ESG i GDPR pravila, dok se AI Act i CBAM vide kao prijetnje inovacijama i konkurentnosti. Američki i europski poslodavci upozoravaju da EU pretjeruje, a čak i zeleni propisi postaju teret industriji. Ideja “regulatorne inflacije” sve češće se spominje kao uzrok gospodarske stagnacije, pa Unija sve glasnije traži – manje pravila, više razuma. Ekonomski lab