Nemamo se kamo sakriti
Europa zapustila civilna skloništa, a EU ima vrlo ograničene ovlasti za njihovu obnovu
Inspekcije na Cipru nakon napada dronom u blizini britanske baze RAF Akrotiri otkrile su da je oko 200 od 2.500 registriranih civilnih skloništa neupotrebljivo, što je ponovno otvorilo pitanje zapuštene infrastrukture civilne zaštite u Europi. Većina skloništa izgrađena je tijekom Hladnog rata i danas je zapuštena ili prenamijenjena. Europska unija ima vrlo ograničene ovlasti jer je civilna zaštita u nadležnosti država članica. EU može koordinirati pomoć kroz Mehanizam civilne zaštite i rescEU rezerve, ali one uključuju privremena skloništa za raseljene osobe, a ne bunkere za zaštitu civila. Razlike među državama su velike – od dobro pripremljene Finske do zemalja s gotovo nikakvom pokrivenošću. N1, tportal