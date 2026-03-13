Nemamo se kamo sakriti

Prema izvješćima na Telegram kanalu Baza, započeli su radovi na oko 900 skloništa u Moskvi. Skloništa koja se pripremaju uključuju mjesta za spavanje, ormare i klupe, a opremljena su pitkom vodom i lijekovima. Radove izvode gradski radnici “aktivnim tempom”, tvrdi se u izvješću. Spremaju se i skloništa u domovima za nezbrinutu djecu i centrima za pomoć u obiteljskom obrazovanju. Podrumi se opremaju vodom i strujom te opskrbljuju hranom i drvima. U tijeku je izrada poljskih kuhinja koje će u slučaju nužde biti postavljene u dvorištima. Moskovske vlasti počele su pregledavati skloništa u školama i bolnicama. Jedan neimenovani izvor je rekao: “Naravno, nitko nam nije dao konkretnu naredbu na papiru, ali usmeno su nam prenijeli da skloništa stavimo u funkciju, da moraju biti organizirana ‘do jučer’. Upravo sada u četiri škole u centru Moskve pripremamo kanalizacijske odvode i postavljamo struju.” Net