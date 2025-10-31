Kad topovi zagrme, Excel zaškripi

Kompanije koje proizvode oružje u središnjoj Europi pokušavaju pronaći dodatne radnike nakon što je zbog rata u Ukrajini porasla potražnja za oružjem. Industrija oružja u Poljskoj i Češkoj proizvodi granate i druge vojne zalihe najbržim tempom od pada Berlinskog zida, piše Sky News, a prenosi B92. Kompanije su ubrzale proizvodnju kako bi opskrbile Ukrajinu i zadovoljile potražnju na globalnoj razini dok mnoge države povećavaju izdvajanja za obranu. Tako češki proizvođač municije i topovskih granata STV Group gradi stanove za nove radnike, a umirovljenicima koji su spremni raditi osigurava i besplatne obroke u kantini. Poljska vojna tehnološka kompanija WB Group od prošle godine zapošljava žene na montažnim linijama na kojima su dotad radili samo muškarci. Češka vlada pokrenula je razgovore o zapošljavanju tisuća ukrajinskih izbjeglica kako bi pomogla kompanijama da pronađu radnu snagu. Poslovni