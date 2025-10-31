Europska obrambena industrija cvjeta – ali može li pratiti vlastite ambicije? - Monitor.hr
Danas (12:00)

Kad topovi zagrme, Excel zaškripi

Europska obrambena industrija cvjeta – ali može li pratiti vlastite ambicije?

Vrijednost europskih vojnih kompanija, predvođenih Rheinmetallom, eksplodirala je pod pritiskom novih sigurnosnih prijetnji i Trumpova povratka. Iako države povećavaju vojne proračune i najavljuju ulaganja do 2035., europska industrija ostaje razlomljena, birokratizirana i tehnološki zaostala za SAD-om. Nedostatak zajedničkih projekata, dugotrajni postupci nabave i slabo razvijeno tržište kapitala usporavaju razvoj novih tehnologija poput dronova i satelita. Dok investitori jure u obrambeni sektor, Europa još traži način da svoje političke ambicije pretvori u proizvodne kapacitete. tportal


Slične vijesti

05.08.2023. (08:00)

Guns and Wars

Poljske i češke kompanije vape za radnicima: Nude stanove, zovu umirovljenike…

Hrvatska među 25 najvećih izvoznika vojne opreme na svijetu - tportal

Kompanije koje proizvode oružje u središnjoj Europi pokušavaju pronaći dodatne radnike nakon što je zbog rata u Ukrajini porasla potražnja za oružjem. Industrija oružja u Poljskoj i Češkoj proizvodi granate i druge vojne zalihe najbržim tempom od pada Berlinskog zida, piše Sky News, a prenosi B92. Kompanije su ubrzale proizvodnju kako bi opskrbile Ukrajinu i zadovoljile potražnju na globalnoj razini dok mnoge države povećavaju izdvajanja za obranu.  Tako češki proizvođač municije i topovskih granata STV Group gradi stanove za nove radnike, a umirovljenicima koji su spremni raditi osigurava i besplatne obroke u kantini. Poljska vojna tehnološka kompanija WB Group od prošle godine zapošljava žene na montažnim linijama na kojima su dotad radili samo muškarci. Češka vlada pokrenula je razgovore o zapošljavanju tisuća ukrajinskih izbjeglica kako bi pomogla kompanijama da pronađu radnu snagu. Poslovni

19.11.2022. (21:00)

Rat je dobar za posao

U kakvoj su vezi Julian Assange, rat u Ukrajini i najveće prirodne katastrofe u svijetu? Itekakvoj

Ljudski životi više ništa ne vrijede, megakorporativni kapitalizam nekažnjeno/divljački siluje prirodu, glasovima savjesti i pravde poput Juliana Assangea nema mjesta u svijetu kojim gospodare oružje i moć, gladni u tzv. Trećem svijetu, sirotinja i migranti su smetnja, a Ukrajina je baš kao jučer Afganistan, Irak, Libija… krvavi poligon za testiranje smrti na – živomu mesu. Čovječanstvo bi odavno već iskorijenilo tzv. neizlječive bolesti, zatrpalo provaliju ekstremnog siromaštva u svijetu, pomoglo ozdravljenju prirodnog staništa, razvilo svoje samoodržive kolonije barem u najbližem svemiru i definitivno ovladalo neiscrpnim izvorima obnovljive energije budućnosti i zauvijek, punom sviješću isključilo sukobe i ratove i kao samu pomisao, kamoli način rješavanja problema, da se ratni dolari ili euri investiraju u svjetski mir, sigurnost, suradnju, znanje i zdrav okoliš, a ne u nove ratove. H-alter