Europski parlamentarci Zelenih traže hitnu obustavu LNG terminala

Predsjednica ORaH-a Mirela Holy smatra da će HDZ biti stranka koja će s Mostom sastaviti sljedeću Vladu. “Vidi se koji su medijski prostor dobili. To znači da su imali snažnu logističku podršku. Moj dojam od početka je da se radi o projektu, a to nije projekt SDP-a jer oni nisu za tako nešto sposobni. Znamo da takve stvari radi HDZ”, objašnjava Holy. Bivša premijerka Jadranka Kosor, međutim, nije sigurna da će do ove suradnje doći. “Gospodin Prgomet je bio zamjenik predsjednika stranke, a onda je izašao iz HDZ-a. Teško mi je zamislivo, budući da je u javnosti isticao da nije imao nikakvu komunikaciju s predsjednikom stranke kao zamjenik, kako bi to sada funkcioniralo”, rekla je Kosor. N1