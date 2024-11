Izbori iz kuta ulagača

Radi se o sumnji u korupciju kod dviju generacija obitelji Biden – oca Josepha i sina Huntera. Biden je 2016., kada je obnašao dužnost potpredsjednika SAD-a, kako se tvrdilo, uvjetovao isplatu financijske pomoći Ukrajini davanjem otkaza jednom ukrajinskom državnom odvjetniku. Zbog toga što je on navodno korumpiran. Radilo se o Viktoru Šokinu. No, posebno je pikantna činjenica da je Šokin u to vrijeme vodio istragu protiv ukrajinskoj energetskog poduzeća BURISMA. A u nadzornom odboru te kompanije je sjedio i Hunter Biden. Republikanski zastupnici tvrde kako postoje snimke na kojima se jasno čuje Bidenov glas tijekom dogovora o mitu. Priliku tu vidi i Trump, koji bi mogao odvratiti pažnju javnosti od vlastitih problema. DW