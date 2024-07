Here's looking at you, kid

Nakon tri tjedna odugovlačenja i odbijanja mogućnosti da započne tranzicija između njegove i administracije novog izabranog predsjednika Joea Bidena, američki predsjednik Donald Trump preksinoć je dopustio dužnosnicima savezne vlade da započnu formalnu proceduru tranzicije vlasti. Iako tim potezom de facto prihvaća poraz, Trump je odmah na Twitteru objasnio da ne odustaje od svojih optužbi za izbornu krađu, da ne povlači sudske tužbe (koje sudovi u pravilu odbacuju zbog nedostatka dokaza) i da nikad neće priznati poraz pred ‘lažnim glasačkim listićima. Večernji…

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020