Điha, kauboji i mitovi

Vestern, kao ključni američki filmski žanr, kroz povijest je reflektirao političke promjene, društvene vrijednosti i nacionalni identitet. Od nijemih pionirskih radova do suvremenih neowesterna, razvijao se u skladu s povijesnim kontekstom, propitujući mit o Divljem zapadu, moralnost, nasilje i ulogu junaka. Špageti westerni, revizionistički i antiwesterni dodatno su proširili granice žanra. Svaki razdobljem definiran stil pokazuje kako se Zapad mijenjao – od romantične legende do brutalne, realistične dezintegracije mita. Bug donosi popis filmova:

The Great Train Robbery (1903.) – rani nijemi vestern, pionir montaže i akcijskih prizora.

– rani nijemi vestern, pionir montaže i akcijskih prizora. Stagecoach (1939.) – Fordov klasik o raznolikim putnicima i rodnom mjestu modernog vesterna.

– Fordov klasik o raznolikim putnicima i rodnom mjestu modernog vesterna. High Noon (1952.) – politički nabijen film o individualizmu i moralnoj odgovornosti.

– politički nabijen film o individualizmu i moralnoj odgovornosti. The Searchers (1956.) – kompleksna priča o osveti, rasizmu i emocionalnoj tami junaka.

– kompleksna priča o osveti, rasizmu i emocionalnoj tami junaka. The Good, the Bad and the Ugly (1966.) – vrhunac špageti vesterna, humor, stil i ikonografija.

– vrhunac špageti vesterna, humor, stil i ikonografija. Once Upon a Time in the West (1968.) – epska saga o mitu Zapada, vizualno i glazbeno impresivna.

– epska saga o mitu Zapada, vizualno i glazbeno impresivna. The Wild Bunch (1969.) – brutalni, realistični pogled na kraju ere Divljeg zapada.

– brutalni, realistični pogled na kraju ere Divljeg zapada. McCabe & Mrs. Miller (1971.) – revizionistička dekonstrukcija žanrovskih mitova i kapitalizma.

– revizionistička dekonstrukcija žanrovskih mitova i kapitalizma. Unforgiven (1992.) – antivestern koji ruši moralne crno-bijele podjele.

– antivestern koji ruši moralne crno-bijele podjele. No Country for Old Men (2007.) – neovestern bez heroja, meditacija o zlu i besmislu.