Mark se snašao

Prošla godina za za tehnološke divove nije bila ni približno idilična kao prethodne. Tvrtka Epic Games, izdavač Fortnitea, je odnio pobjedu protiv Applea, dok je Google pristao na nagodbu od 700 milijuna dolara u postupku koji je pokrenulo nekoliko američkih saveznih država. No, prava senzacija dogodila se u sudnici gdje je SBF suočen s optužbama za prijevaru, što je javnost pratila kao najnoviju holivudsku dramu. Prema svim procjenama očekuje se da će starost dočekati u zatvoru. Dok se tech divovi bore za svoju sudbinu, The New York Times podigao je tužbu protiv OpenAI i Microsofta, optužujući ih za krađu sadržaja. Ovo suđenje postavlja temelje buduće regulacije autorskih prava kad je u pitanju treniranje jezičnih modela. Za besramnu krađu autorskih djela već su tužile razne organizacije i umjetnici (među ostalima i George R.R. Martin). S druge strane, Vrhovni sud odbio je tužbe koje su Googleu, Facebooku i Twitteru stavljale na teret olakšavanje planiranja terorističkih napada. (Netokracija)