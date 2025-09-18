Pošto je riba?

Velikani techno scene Scooter u subotu navečer zapalili su više od 6.000 ravera prvim nastupom u Zagrebu, u sklopu druge večeri prvog Fair Festa. Nastupom na Zagrebačkom velesajmu dokazali su da techno nikad ne stari. Njemačke ikone priredile su pravi rave teatar uz nevjerojatnu energiju, snažne ritmove i light show. Publiku su posebno zapalili hitovi ”Call Me Manana”, ”God Save The Rave” i ”The Logical Song“. Jutarnji donosi više fotki s Fair Festa na Zagrebačkom velesajmu.