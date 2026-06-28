Povedite psa i uštedite na karti

Fantastic Zagreb slavi obljetnice klasika i donosi najuzbudljivije nove žanrove - Monitor.hr
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Fantastic Zagreb slavi obljetnice klasika i donosi najuzbudljivije nove žanrove

Znanstveno-fantastičnim trilerom „Uljezi“ američkog redatelja Caleba Phillipsa otvoreno je 16. izdanje Fantastic Zagreb Film Festivala. Do 5. srpnja, festival na Ljetnoj pozornici Tuškanac i novoj lokaciji BrickClub donosi bogat žanrovski program – od atraktivnih svjetskih premijera do kultnih retro klasika poput „Ralja“, kojima se slavi 80. rođendan Stevena Spielberga. Uz gostovanja stranih filmaša, publika može pratiti besplatan program domaćih kratkometražnih filmova „Hrvatska petoljetka“. Festival ostaje jedinstven i po tome što je u potpunosti “dog-friendly”, pa vlasnici pasa na Tuškancu imaju osiguran besplatan ulaz. Index, Novi list


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25.06.2016. (16:41)

...and action!

‘Muškarci i kokoši’ otvaraju Fantastic Zagreb Film Festival

Ovogodišnji Fantastic Zagreb Film Festival održava se od 30. 6. do 9. 7., a u deset festivalskih dana bit će prikazano pedeset filmova podijeljenih u nekoliko programskih sekcija – Orient Express, Panorama, Ponoćno ludilo, Americana i Kratki program (vidi raspored). Festival na ljetnoj pozornici kina Tuškanac otvara crna komedija Muškarci i kokoši Andersa Tomasa Jensena. Organizatori su pripremili puno poslastica, od retrospektive japanskog animeatora Hayaa Miyazakija, preko klasika poput Kubrickove Paklene naranče do novog horora The VVitch. T-Portal