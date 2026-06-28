Povedite psa i uštedite na karti

Znanstveno-fantastičnim trilerom „Uljezi“ američkog redatelja Caleba Phillipsa otvoreno je 16. izdanje Fantastic Zagreb Film Festivala. Do 5. srpnja, festival na Ljetnoj pozornici Tuškanac i novoj lokaciji BrickClub donosi bogat žanrovski program – od atraktivnih svjetskih premijera do kultnih retro klasika poput „Ralja“, kojima se slavi 80. rođendan Stevena Spielberga. Uz gostovanja stranih filmaša, publika može pratiti besplatan program domaćih kratkometražnih filmova „Hrvatska petoljetka“. Festival ostaje jedinstven i po tome što je u potpunosti “dog-friendly”, pa vlasnici pasa na Tuškancu imaju osiguran besplatan ulaz. Index, Novi list