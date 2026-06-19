Sve starija loza, sve bolja prognoza

Fantastičnih 412 medalja osvojila su hrvatska vina na Decanteru - Monitor.hr
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Fantastičnih 412 medalja osvojila su hrvatska vina na Decanteru

Glavna zvijezda je hvarski „plavac plaža“ vinarije Marijan, koji je s 97 bodova ušao u elitnu „Best in Show“ kategoriju. Isti broj bodova i platinu zaslužilo je još pet domaćih vinarija iz Istre, Dalmacije i Podunavlja. Uz to, osvojeno je 34 zlatnih, 178 srebrnih i 194 brončanih odličja. Istra prednjači po broju nagrada, Dalmacija i Podunavlje bilježe renesansu, dok je Kvarner, predvođen vinarijama Katunar Estate, Pavlomir i Mandić, ostao na srebru i bronci, proslavivši i rijetko srebro za svježu žlahtinu. Jutarnji, Novi list


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