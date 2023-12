Nije još jedan tipičan "whodunit" film

“I still don’t understand the play”, kaže lik Jasona Schwartzmana, a Adrien Brody mu odgovori “Doesn’t matter. Just keep telling the story”. Ova razmjena između dva lika savršeno opisuje cijelu atmosferu filma. Asteroid City je priča unutar priče s dosjetljivim dijalozima, kadrovima koji su toliko predivni da vam izazovu osjećaj sreće, zvjezdanom postavom i briljantnom glumom. Sve može zvučati malo zbunjujuće jer se isprepliću dvije priče koje su zapravo, kao što smo i rekli, priča unutar priče. Tako primjerice, Scarlett Johansson glumi glumicu koja glumi glumicu koja glumi glumicu (čija priča neodoljivo podsjeća na životnu Marilyn Monroe). Ipak, Wesove komedije uvijek imaju dublje značenje i poruku. Journal