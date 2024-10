Bez lovorika u novom Rimu

Da je kojim slučajem pri objavi kandidature Milanović odmah dao ostavku na dužnost predsjednika Republike te stao na čelo SDP-ove koalicijske liste u I. izbornoj jedinici, u kojoj se natječu i aktualni predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković te Sandra Benčić ispred stranke Možemo!, u tako kratkom vremenu do izbornog dana Milanović, SDP i bliska im oporba jako bi se približili pobjedi. Svojevrsni šok-moment bio bi ispunjen osobnom i političkom hrabrošću, bez ikakvog kalkuliranja, te bi Milanovićev savez privukao i one nesklone ovakvoj oporbi. To se nije dogodilo ne zato što bi HDZ preko predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića ili nekoga od potpredsjednika preuzeo makar kratkotrajnu dužnost šefa države, nego zbog nespremnosti Milanovića da preuzme potpunu odgovornost i rizik takvog poteza. Boško Picula za tportal.