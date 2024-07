Điha, vestern!

Evidentno je da iza i ispred kamere stoji čovjek koji poznaje vestern kao vlastiti džep i ”Horizont” je amalgam filmova kao što su ”Kako je osvojen Divlji zapad” redateljskog trojca John Ford-Henry Hathaway-George Marshall i Fordova trilogija o američkoj konjici (”Fort Apache”, ”Nosila je žutu vrpcu”, ”Rio Grande”), uz Costnerov vlastiti ”Dances With Wolves” u pogledu iskupljenja za tretman doseljenika prema domorocima poput Apaša koji s pravom ”svojataju ovu zemlju”, jer ona je ”samo njihov dom”, ali bit će im nasilno oduzeta. Treba cijeniti i to da je Costner uložio/založio sve što ima da snimi ne samo ovaj film nego i nastavak ”Horizon: An American Saga — Chapter 2” kao prva dva dijela planiranog četverodijelnog serijala, svjesno ulazeći u financijski i ini rizik plasiranjem staromodnih vesterna kakvi se rijetko snimaju na tržište modernih blockbustera. Marko Njegić za Slobodnu.