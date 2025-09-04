Romantika s fiskalnim računom i petogodišnjim planom

Iako se “Materialists” predstavlja kao romantična komedija, drugi film redateljice Celine Song daleko je kompliciraniji uradak koji ljubavne odnose propituje kroz prizmu materijalnih uvjeta života. Ideja individualne vrijednosti tako odnosi prevagu nad idejom romantične ljubavi – naposljetku, i Lucy Harryju objašnjava kako joj se on sviđa ne zbog svog bogatstva, već zbog toga što se zbog njega ona osjeća vrijednom. Suština romantičnih odnosa prema tome nije u partnerskoj komplementarnosti i zajedništvu, već u solipsističkom potvrđivanju određenog oblika vlastite vrijednosti. Kulturpunkt