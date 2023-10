Strah od glavne uloge

Trgovina djecom nažalost je stvarna stvar. Trgovina djecom kako bi ih zli političari pod vodstvom Hillary Clinton žrtvovali i pili njihovu krv u nakani da valjda postignu vječnu mladost u podrumu neke pizzerije koja nema podrum je poremećena QAnon teorija zavjere koja nema veze s mozgom. Meksički redatelj Alejandro Monteverde snimio je film o prvom fenomenu, ali “Sound of Freedom” postao je usko povezan i s onim drugim. S jedne strane, to je odbilo mnoge od filma, pa autori stoga nisu uspjeli dobiti distribuciju kod velikih studija, no tog posla se prihvatila kuća Angel Studios. Osim vjernika, naravno, film su u SAD-u prigrlili sljedbenici QAnon kulta, ali i širok spektar konzervativnih i desnije usmjerenih struja. No film bi, smatra recenzent Ravno do dna, trebalo izbjegavati iz drugog razloga. Zato što jednostavno nije dobar. Naveliko se komentira i na Forumu.