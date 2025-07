Vječni mladić

Koliko god Tomašević izjavljivao da to nije žanr glazbe (valjda i glazbenika) koji on sluša, uz organizatore koncerta za njegov će tijek najodgovornija biti zagrebačka vlast. Prođe li sve onako kako treba, prvi će odahnuti upravo zagrebački gradonačelnik, a on i u puno manje stresnim situacijama djeluje vrlo zabrinuto. Premda Thompsonov koncert ni organizacijski, a vrlo vjerojatno ni intonacijski, nema dodirnih točaka s Plenkovićevim vođenjem HDZ-a i Vlade proteklih devet godina, on mu itekako ide u korist. Za razliku od Tomaševića i sve neutjecajnijeg SDP-a. HDZ-ovo desno krilo i desnica izvan HDZ-a na određeni su način svedeni na estradna zbivanja kao način manifestiranja svojih preferencija, a prava politika – ona koja distribuira moć i resurse – nalazi se u rukama Plenkovića i njegova kruga suradnika. Boško Picula za tportal.