Jede mi se čokolada sad

Vjerojatno nitko ne voli svoje likove manje od Davida Finchera. Bilo da je riječ o serijskim ubojicama (“Seven“, “Zodiac“, “The Girl With the Dragon Tattoo“), frustriranim suprugama (“Gone girl“) ili osnivačima društvenih mreža (“The Social Network“), teško da ćete u njegovim filmovima pronaći pozitivnu osobu, točnije više sreće biste vjerojatno imali i u Saboru . Ta lepeza suspektnih persona Fincheru kroz svih 30 godina njegove karijere služi kao platforma za njegove brutalno cinične i nihilističke stavove kroz koje detaljno i nimalo ugodno secira sve pore društva. Iako ostaje dilema je li ovo najslabiji film Fincherove karijere, ili je to ipak “Panic Room,“ to ne znači da “The Killer” nije vrijedan gledanja, jer unatoč brojnim manama teško ćete pronaći autora s čišćom mizanscenom, elegantnijim kadrovima i urednijem tempom. Ravno do dna, tema i na Forumu.